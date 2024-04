Présidentielle au Tchad : Après une tournée dans la zone septentrionale, la candidate Lydie Beassemda (PDI) est du retour à Ndjamena

Lydie Beassemda, candidate du Parti pour la démocratie et l’indépendance intégrales (PDI), est l’une des dix candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle du 6 mai 20241. Elle est la seule femme parmi les candidats et se présente pour la deuxième fois consécutive comme candidate à la magistrature suprême. Son parcours est marqué par un engagement en faveur du développement social dans le monde rural.



La candidate du PDI propose aux Tchadiens le Fédéralisme intégral pour permettre aux populations locales de participer à la gouvernance et au développement socioéconomique. Selon elle, l’instauration d’un État fédéral est la solution aux problèmes causés par la centralisation de l’État. Elle souhaite mettre en place toutes les composantes qui régissent les institutions dans un État fédéral, y compris dans son organisation, sa structuration, ses choix politiques, sa diplomatie et ses priorités.



Lydie Beassemda incarne un mélange unique entre la société civile et la politique, et sa popularité auprès des organisations féminines en fait une défenseuse des causes justes.