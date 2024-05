Présidentielle au Tchad : Au moins un mort dans des tirs d'armes à feu après la proclamation des résultats

De nombreux autres blessés ont également été signalés dans plusieurs familles de N'Djaména suite aux tirs d'armes à feu qui ont éclaté après la proclamation des résultats électoraux jeudi soir. La ville est plongée dans l'obscurité, ce qui rend les secours plus difficiles selon plusieurs sources.



Ces incidents tragiques soulignent une fois de plus la violence qui peut accompagner les élections et suscitent une profonde tristesse chez les citoyens du Tchad. Il est crucial que toutes les parties prenantes s'engagent à maintenir la paix et la sécurité pendant cette période délicate.



Il incombe aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie sur ces incidents et d'identifier les responsables afin qu'ils puissent être tenus pour compte de leurs actes. De plus, des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité des citoyens lors des processus électoraux à l'avenir.