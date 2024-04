Présidentielle au Tchad - Insolite : Abderaman Koulamallah en campagne de proximité avec la lumière d'une torche

Le 21 avril dernier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a souligné cette approche insolite lors d'une déclaration sur Facebook. Il a noté que contrairement à certains candidats qui se spécialisent dans TikTok et les médias sociaux, Koulamallah préfère mener sa campagne directement auprès des habitants des villages tchadiens.



Cette décision inhabituelle peut sembler surprenante à première vue. Pourquoi un candidat à la présidentielle choisirait-il de faire sa campagne dans l'obscurité avec seulement une torche pour l'éclairer ? La réponse est simple : il souhaite se connecter avec les électeurs d'une manière authentique et personnelle.



En effet, cette approche permet à Koulamallah d'aller là où les autres ne vont pas. Alors que certains candidats privilégient les meetings politiques ou les discours publics devant une foule nombreuse, Koulamallah préfère aller directement à la rencontre des citoyens tchadiens.