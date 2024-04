Présidentielle au Tchad : L'opposant Ngarledji Yorongar apporte son soutien à la candidature de Succès Masra

Ce jeudi 23 avril, M. Yorongar a rendu publique sa décision de soutenir la coalition "Justice et Égalité". Cette annonce a pris tout le monde par surprise car M. Yorongar était considéré comme un acteur indépendant dans le paysage politique tchadien. Son soutien inattendu à Succès Masra et sa coalition ont immédiatement attiré l'attention des médias et des électeurs.



Ngarledji Yorongar est une figure respectée de l'opposition au Tchad. Il est connu pour son engagement en faveur des droits humains et pour ses prises de position courageuses contre le régime en place. Son ralliement à la coalition "Justice et Égalité" donne un nouvel élan à cette alliance politique déjà dynamique.