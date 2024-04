Présidentielle au Tchad : La candidate Lydie Beassemda chaleureusement accueillie à Kelo

Ce mardi 30 avril, Lydie Beassemda a été accueillie avec joie et enthousiasme à Kelo. Les habitants de cette ville ont réservé un accueil chaleureux à leur candidate préférée. Ils se sont rassemblés en grand nombre pour lui exprimer leur soutien et lui souhaiter bonne chance dans sa campagne électorale.



Lydie Beassemda est une figure politique prometteuse au Tchad. Avec sa vision du fédéralisme comme projet de société, elle cherche à promouvoir une gouvernance plus équitable et décentralisée. Son objectif est d'offrir aux différentes régions du pays plus d'autonomie et d'opportunités pour se développer.



Dans ses discours lors des rassemblements électoraux, Lydie Beassemda fait preuve d'un grand charisme et d'une grande détermination. Elle transmet un message d'espoir aux citoyens tchadiens en mettant l'accent sur la nécessité du changement et sur les avantages que le fédéralisme peut apporter au pays.