Présidentielle au Tchad : La candidate Lydie Beassemda est sur le terrain dans le Mayo Kebbi pour prêcher sur le bien-fondé d’un état fédéral

Dans le cadre de sa campagne, Lydie Beassemda s'est rendue ce weekend dans le Mayo Kebbi, plus précisément dans le département du Mont Illi. C'est là qu'elle a choisi de diffuser son message sur l'importance d'un État fédéral pour le développement du pays.



Le choix du Mayo Kebbi n'est pas anodin pour la candidate. Elle considère ce département comme un symbole de proximité et de force. En effet, la population du Mayo Kebbi est connue pour sa volonté et sa détermination à améliorer ses conditions de vie.



Lydie Beassemda a donc profité de cette visite pour exposer les raisons qui la poussent à prôner un État fédéral au Tchad. Selon elle, cette forme d'organisation politique permettrait une meilleure répartition des ressources et une plus grande autonomie des régions.



En mettant l'accent sur la proximité avec les habitants du Mayo Kebbi, Lydie Beassemda cherche à renforcer leur confiance en elle en tant que future présidente. Elle souhaite ainsi montrer qu'elle est consciente des spécificités régionales et qu'elle travaille activement à trouver des solutions adaptées aux besoins locaux.