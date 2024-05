Présidentielle au Tchad: La candidate Lydie Beassemda s'engage avec des associations et des groupes à Koumra

Lydie Beassemda, femme dynamique et engagée, a pris part à cette réunion avec enthousiasme et détermination. Elle a eu l'opportunité d'écouter les préoccupations des différents acteurs locaux, qui ont exprimé leurs attentes vis-à-vis du prochain gouvernement. Les associations présentes représentaient divers secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement communautaire.



Lors de cette rencontre, chaque association a pu exposer les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien et proposer des solutions concrètes pour y remédier. Lydie Beassemda s'est montrée très réceptive aux suggestions formulées par les participants et a souligné son engagement ferme à travailler main dans la main avec eux pour faire face à ces défis.



L'un des sujets majeurs abordés lors de cette réunion était celui de l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants du pays. Les représentants des associations éducatives ont insisté sur la nécessité d'améliorer les infrastructures scolaires existantes ainsi que sur la formation continue des enseignants afin d'assurer un enseignement meilleur et plus adapté aux besoins locaux.