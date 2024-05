Présidentielle au Tchad : La communauté tchadienne en Amérique félicite Deby et appelle les Tchadiennes à ne pas céder aux manœuvres de division

L’association adresse également ses félicitations aux neuf autres candidats pour leur esprit démocratique et leur patriotisme tout au long du processus électoral, qui a abouti à l’élection du président de la 5ème République du Tchad dans le calme et la paix.



En outre, elle tient à saluer les organes responsables des élections, notamment l’Agence Nationale des Elections (ANGE) et le Conseil Constitutionnel, pour leur excellent travail et la transparence de cette élection.



Enfin, l’Association Chadian Community of USA appelle la population tchadienne à rester calme et à ne pas céder aux manœuvres de division menées par certains individus mal intentionnés.