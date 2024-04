Présidentielle au Tchad : Le Parti Réformiste s’engage à apporter des réformes significatives dans les domaines politiques, économiques et sociaux

Ce débat a été une occasion cruciale pour les candidats de présenter leurs visions, leurs programmes et leurs idées aux électeurs tchadiens. Le Parti Réformiste s’est engagé à apporter des réformes significatives dans les domaines politiques, économiques et sociaux, visant à promouvoir le développement durable et l’épanouissement de tous les citoyens tchadiens.



La participation du représentant du candidat Yacine Abdramane Sakine à ce débat témoigne de l’importance accordée à la démocratie et à l’échange d’idées dans le processus électoral.



Le Parti Réformiste a choisi un candidat compétent et engagé pour représenter ses valeurs et aspirations lors des élections présidentielles du 6 mai 2024. Espérons que cette élection contribuera à façonner un avenir meilleur pour le Tchad.