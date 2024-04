Présidentielle au Tchad : Le candidat Numéro 6, l'Ing Mansiri Lopsikreo, a animé un grand meeting à Kyabé dans le Lac Iro

Lors de ce rassemblement, il a sollicité la population locale en vue d'un vote massif en sa faveur lors des élections prévues le 6 mai prochain. Il a souligné l'importance d'une participation active de tous les électeurs afin de garantir une démocratie forte et représentative.



L'Ing Mansiri Lopsikreo s'est engagé à défendre les intérêts du peuple tchadien avec intégrité et transparence. Il propose des solutions innovantes aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés : développement économique durable, lutte contre la corruption, renforcement des infrastructures et promotion de l'éducation.



Ce meeting à Kyabé était une occasion pour les habitants du lac Iro d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis du futur président. L'Ing Mansiri Lopsikreo leur a assuré qu'il serait à leur écoute et qu'il travaillerait sans relâche pour répondre à leurs besoins spécifiques.



En tant que candidat à l’âge de 42 ans, Mansiri Lopsikréo représente le Parti Les Élites et aspire à un changement. Bien qu’il soit moins actif dans l’animation politique, sa direction de campagne est composée de personnes expérimentées, dont le Conseiller National de Transition, Béral Mbaïkoubou. Originaire du Mayo-Kebbi géographique, il espère gagner des voix dans le nord et l’est du Tchad, où il a passé beaucoup de temps pendant ses activités professionnelles2. Sa candidature est à surveiller de près, car il pourrait bien être un acteur clé dans cette élection présidentielle.