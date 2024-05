Présidentielle au Tchad : « Le peuple a dit son dernier mot! », selon Abdelmanane Khatab

Le Tchad va ouvrir une nouvelle page de son histoire. Cette nouvelle page doit être celle d'une véritable réconciliation nationale. Les péripéties de la politique ont profondément entamé notre unité. Le Président élu doit poursuivre et surtout approfondir cette main tendue qu'il a entamé durant la transition. Tous les fils du Tchad doivent s'unir pour faire face aux défis futurs.



La stabilité du Tchad dans un environnement géopolitique mouvant est une garantie de paix pour tout le continent, sa préservation est un sacerdoce pour tout un chacun, pouvoir ou opposition.



Justement j'en appelle à cette opposition au respect de la volonté du peuple et de travailler ensemble à la préservation de la paix.



J'ose espérer voir dans cette nouvelle page qui s'ouvre un Tchad uni et prospère, des filles et des fils de notre chère Patrie à se mettre ensemble pour faire de notre pays pas seulement une puissance militaire mais un pays émergent, autosuffisant sur le plan alimentaire, bref un pays autonome sur le plan économique. Ce que je viens de dire est possible, nous en avons les ressources. Si telle est notre volonté on y parviendra.