Présidentielle au Tchad : Le vote a commencé ce matin avec les hommes en treillis à Sarh

Les hommes en treillis, vêtus de leurs uniformes militaires, se sont rendus tôt le matin à leur bureau de vote pour exercer leur devoir citoyen. Le général Abdoulaye Sero, chef de la zone de défense et de sécurité n°5, a lancé cette opération en présence des membres de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) du Moyen-Chari et des observateurs de la société civile. Après avoir accompli son devoir, le général a encouragé ses pairs à voter librement et à choisir le candidat de leur choix.



Le Colonel Souleymane Mamadou Adoum, Chef d'État-Major de la Zone de défense et de sécurité n°5, a souligné l'importance de respecter les consignes données par l'ANGE. Il a insisté sur le fait que personne ne devait enfreindre ces règles pour assurer le bon déroulement du scrutin.



La participation active des hommes en treillis aux élections présidentielles témoigne de l'importance de l'inclusion et de la représentation démocratique dans le processus électoral. Elle contribue également à renforcer la légitimité et la transparence du scrutin.