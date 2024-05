Présidentielle au Tchad : Zoumri s'aligne derrière le candidat Mahamat Idriss Deby

L’équipe conduite par Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE a fait cap sur ZOUMRI, une localité isolée, difficile d’accès. Ici, c’est une population en liesse qui accueille la délégation de la Coalition Tchad Uni de la province du TIBESTI. Hommes, femmes, c’est une ZOUMRI, dans son ensemble qui déroule un tapis rouge à FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE et sa suite, avec des pancartes, des banderoles et autres supports portant des messages de soutien au candidat MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Ainsi, la ville de ZOUMRI s’aligne derrière le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Les habitants de cette localité disent s’identifier en MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO et en son programme visant à faire du Tchad, un pays prospère, fort, uni et tourné vers son développement. Selon eux, parmi les dix candidats, ils ne connaissent que MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. ZOUMRI assure un vote massif en faveur du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



La Cheffe de mission de la Coalition pour un Tchad Uni, de la province du TIBESTI, Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE, appuyé des membres de sa délégation se sont relayés pour expliquer dans les détails le programme du candidat, l’unique à concevoir un projet de société cohérent, réaliste et réalisable.