Présidentielle au Tchad : l'Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad appelle les électeurs à voter dans le calme

L'EEMET insiste sur l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale lors de ce processus électoral. Ainsi, elle met en garde contre tout propos incitant à la haine ou à la violence, qui pourrait perturber le climat de sérénité nécessaire à des élections justes et transparentes. L'EEMET demande également aux institutions chargées des élections de jouer leur rôle avec intégrité et dans la crainte de Dieu, afin d'assurer un processus électoral équitable.



Enfin, l'EEMET appelle tous les chrétiens à prier pour que Dieu guide le choix du futur président de la République du Tchad. Elle place ainsi sa confiance en la volonté divine pour une transition politique pacifique et harmonieuse.