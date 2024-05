Présidentielle au Tchad : la CBLT appelle tous les candidats à attendre patiemment l'annonce des résultats des élections par l'ANGE

« J'appelle tous les candidats à l'élection présidentielle, les partis politiques et les dirigeants, ainsi que le grand public à maintenir la paix et l’ordre ordre pendant les campagnes, à rester calmes et, après le vote, à attendre patiemment l'annonce des résultats des élections par l'ANGE, l'organe légalement habilité à annoncer les résultats. J'insiste en outre pour que tous les défis, plaintes ou griefs qui pourraient survenir soient traités pacifiquement en vue d'un règlement par le biais des directives et des lois électorales constituées ou, si nécessaire, par les procédures judiciaires. L'alternative est de risquer les énormes progrès et les fruits des grands sacrifices déjà consentis par toutes les parties », a plaidé M. Kingibe.



Il a par ailleurs reconnu que « le processus de transition n'a pas été facile et n'a pas été exempt de controverses souvent houleuses » au Tchad.



« Cependant, les Tchadiens ont fait face à tous les défis, ont résisté à toutes les tempêtes politiques et sécuritaires et sont maintenant à l'aube d’un tournant décisif », a relevé le diplomate.



Selon lui, tout au long de cette période, le Peuple tchadien et les autorités de transition ont fait preuve d'un grand patriotisme, d'une tolérance mutuelle et de l'esprit de compromis nécessaire pour changer le cours de l’histoire tchadien et s'engager maintenant à construire un pays démocratique pacifique, stable et prospère.



Il a par conséquent félicité les autorités de transition et le Peuple tchadiens ainsi que tous les amis du Tchad pour le chemin parcouru jusqu'à présent vers le retour du pays à un ordre constitutionnel démocratique par le biais d'élections pacifiques.