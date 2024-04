Présidentielle au Tchad : la HAMA suspend les émissions interactives dans les médias

Le Conseil, après en avoir délibéré, à sa séance du 28 mars 2024,



DECIDE



Article 1er : Toutes les émissions interactives sont suspendues dans les médias audiovisuels publics et privés sur l'ensemble du territoire national durant la campagne pour l'élection présidentielle 2024. La rediffusion d'anciennes émissions interactives est également interdite.



Les émissions interactives peuvent rependre après la campagne électorale.



Article 2 : Les responsables des médias audiovisuels publics et privés sont tenus au respect strict de la présente décision.



Article 3 : La présente décision, notifiée à tous les responsables des médias publics et privés, sera publiée au Journal Officiel de la République.