Présidentielle au Tchad : le CEDPE présente un sondage sur les attentes de la population

N'Djamena - Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a présenté mardi les résultats d'un sondage mesurant les attentes de la population tchadienne à l'approche de l'élection présidentielle d'avril 2021.



"Le CEDPE a souhaité recueillir, auprès d'un échantillon de personnes, l'opinion de la population tchadienne sur ses attentes", explique Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE.



Selon le chercheur et médiateur Malik Niass, le sondage permet de comprendre ce que veux la population exactement.



Les résultats du sondage font ressortir que parmi les 1359 personnes interrogées, 80,42% sont inscrites sur la liste électorale. 68,35% se disent intéressées par l'élection et 74,76% sont prêts à voter.



20,22% des personnes sondées attendent du prochain président de gérer efficacement la question des conflits intercommunautaires ; 16,4% souhaitent une amplification de la lutte contre la corruption ; 15,16% sont pour la justice et les droits de l'Homme ; 13,31% sont pour la paix et la sécurité ; 8,31% pour des meilleures politiques de développement ; et 6,45% pour une accentuation de la politique de santé.



Les tchadiens attendent-ils un changement dans leur vie quotidienne avec le prochain quinquennat ? 70,18% disent "non" ; ils n'attendent rien du prochain quinquennat.



Par ailleurs, 50,63% doutent du caractère libre et crédible des élections, tandis que 59,9% des personnes sondées estiment que les candidats perdants à l'élection n'accepteront pas les résultats.



"C'est l'occasion pour les autorités compétentes de sensibiliser cette jeunesse pour qu'elle puisse changer d'avis. L'objectif du sondage ce n'est pas pour critiquer mais améliorer", explique Dr. Ahmat Yacoub Dabio.



Le sondage a été réalisé à partir d'un échantillon de 1359 personnes, dans les dix arrondissements de N'Djamena. Pr. Ibrahim Youssouf précise qu'avec le temps, le sondage sera élargi aux provinces. Une deuxième édition du sondage est prévue en mars et une troisième édition en avril.



Parmi les personnes interrogées figurent des étudiants, clandomans, chômeurs, médecins, retraités, bergers, commerçants, élèves, moto-taxis, militaires, agents vétérinaires, mécaniciens, tailleurs, gestionnaires, bacheliers, chauffeurs, policiers, ménagères, menuisiers, soudeurs, peintres, cultivateurs, fonctionnaires, couturiers, éleveurs, musiciens, ingénieurs ou encore porteurs d'eau.