Présidentielle au Tchad : le MUR soutient le programme politique de la majorité

Les travaux du 5ème congrès ordinaire du Mouvement pour l'Unité et le Renouveau (MUR) ont pris fin dimanche à la maison de la Femme avec la mise en place d'un bureau pour l'élection présidentielle.



Selon le président national, Saleh Bourma Ali Ali, “en tant que parti allié du MPS, le MUR est aujourd'hui devant la scène politique aux côtés du MPS dans les différentes échéances et apporte un soutien indéfectible de programme politique au pouvoir”.



“Toutes ces contributions visent le développement du pays. Le parti MUR croit à un Tchad uni et prospère”, déclare Saleh Bourma Ali.



Les militantes du parti MUR recommandent de "rester éveiller et vigilants dans l'alliance avec le MPS, de donner mandat au nouveau bureau exécutif, et de renégocier un nouveau protocole d'alliance avantageux".