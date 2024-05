Présidentielle : campagne de proximité à Banda et Moussafoyo pour la victoire de MIDI

Il est venu sensibiliser les militants, les motiver, et les a appelés à voter massivement le 6 mai en faveur du candidat de la coalition MIDI.



Il n'a pas oublié le rôle crucial des femmes et des jeunes en cette période électorale. Il les a exhortés à être les premiers à s'impliquer dans ce processus pour sensibiliser leurs frères et sœurs, ainsi que les personnes âgées de Banda et Moussafoyo, à sortir et voter unanimement le 6 mai pour une victoire sans égale de notre candidat, a-t-il indiqué.



"Restez soudés et soyez tolérants pour ne pas céder à la provocation de nos adversaires, et cultivez toujours la tolérance pour une élection apaisée et responsable. Nous sommes tous appelés à nous unir et à placer le Tchad au-dessus de tout", a-t-il souligné.



C'est avec une attitude empreinte de fraternité que le chef de mission a pris congé de ses militants et a pris le chemin vers la prochaine mission.