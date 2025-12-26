Alwihda Info
Présidentielle en RCA : À Mobaye, le Ministre d’État Aurélien Simplice Zingas joue la carte de l’immersion totale


Alwihda Info | Par - 27 Décembre 2025


C'est une image qui fera date dans cette campagne présidentielle et législative de décembre 2025. Loin des salons feutrés de la capitale, le Ministre d’État Aurélien Simplice Zingas a été aperçu à Mobaye, dans une posture qui tranche radicalement avec l’exercice habituel du pouvoir.


Présidentielle en RCA : À Mobaye, le Ministre d’État Aurélien Simplice Zingas joue la carte de l’immersion totale


 

Un ministre "tout-terrain"


Derrière le guidon d'une moto-cross, seul moyen efficace de braver les pistes de l'Ouaka et de la Basse-Kotto, le candidat Zingas s'est affranchi des codes vestimentaires ministériels. Exit la veste cintrée et le protocole ; place à la casquette et à la tenue de combat électoral. Cette stratégie vise à démontrer que l'engagement pour la nation ne s'arrête pas là où le bitume s'achève.




La force malgré l'épreuve

 

Le détail qui a frappé les esprits reste cette image du ministre les pieds nus, s'appuyant sur ses béquilles pour échanger avec les populations. Ce choix iconographique fort met en scène un homme qui, malgré les difficultés physiques ou logistiques, refuse de renoncer au contact direct avec la base. C’est un message de solidarité adressé à une population qui connaît elle-même la rudesse du quotidien.




Séduire la "Centrafrique profonde"

 

À quelques jours du scrutin du 28 décembre, cette opération de charme à Mobaye souligne l'enjeu des zones provinciales. En se montrant vulnérable mais déterminé, Aurélien Simplice Zingas cherche à capter le vote de confiance de ceux qui se sentent souvent oubliés par les institutions centrales. Pour le candidat, le "brassage" commence par le partage des mêmes conditions de vie que ses concitoyens, même le temps d'une campagne.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


