Présidentielle : "le problème du Tchad, c’est la mal gouvernance", Nasra Djimasngar (candidat n°10)

Pour Dr Nasra Djimasngar, si les Tchadiens veulent que la démocratie fonctionne normalement et qu’ils aspirent à la paix, ils doivent soutenir l’éducation des enfants, de l’école primaire jusqu’au niveau supérieur, car l’éducation est la force d’une nation.



Le président du parti “Un Nouveau Jour” a également abordé un point intrigant lors de son meeting. Il a mentionné que “celui qui se fait passer pour Dieu s’est mis ensemble avec Midi et ça a fait pété l’électricité et l’eau”. Selon lui, avant l’accord de Kinshasa, les Tchadiens avaient encore l’électricité 1 jour sur 7, mais cet accord a empiré la situation. Dr Nasra Djimasngar a rappelé que l’homme de Dieu doit comprendre les 10 commandements, dont l’interdiction de voler et de tuer. Il a appelé à voter pour le numéro 10 à 10 heures pour mettre fin aux violations de ces commandements.



En plus de ses engagements, le candidat numéro 10 à l’élection présidentielle a promis de placer les bonnes personnes aux bons postes, de poursuivre les détournements en justice et de réformer l’administration. Il aspire à professionnaliser l’armée, à réorganiser le secteur des affaires, à garantir la santé pour tous et à électrifier le Tchad. Le 6 mai, si Dr Nasra Djimasngar est élu, il compte bien changer le Tchad dans tous les angles.