Pression migratoire : le Tchad appelle les pays concernés à une véritable coopération multilatérale

Les travaux du Forum International sur la Migration Transméditerranéenne se sont ouverts ce matin à Tripoli, en présence d’un parterre de personnalités, parmi lesquelles le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.



Sous le thème : « Solution active pour un partenariat durable », les participants à ces assises planchent sur la question des naufragés subsahariens de la mer Méditerranée.



En effet, au bord de cette même mer, la traversée est devenue une tombe à ciel ouvert et l’atteinte de son rivage européen, un véritable calvaire. Le ton du forum a été donné par la projection d’un film qui met en exergue une traversée risquée, voire mortelle de la Méditerranée.



Cette projection a été suivie d’un panel animé par le Premier ministre tunisien, Ahmed Hachani, le Premier ministre maltais, Robert Abéla et la vice-présidente de la Commission européenne chargée des Migrations et de la Promotion du mode de vie européen, Mme Margaritis Schinas. Outre le pays hôte, onze pays sont représentés à ce forum dont un seul chef d’Etat.



Il s’agit du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno à qui l’honneur a échu d’animer un panel en compagnie de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni et du Premier ministre libyen du gouvernement d’Union nationale, Abdulhamid Dbeibah. Le dénominateur commun des trois interventions est que la solution à la crise migratoire passe inéluctablement par une synergie des efforts, depuis les pays d’origine des migrants, en passant par les pays de transit, jusqu’aux pays de destination.



A l’entame de son intervention au panel, le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a exprimé toute sa reconnaissance à l’Union européenne, et au gouvernement libyen d’Union nationale, pour l’accueil et la parfaite organisation du Forum sur les Migrations Transméditerranéennes.



Pour arrêter cette pression des migrants sur les pays de transit, comme le Tchad, le Niger, la Libye et les pays de destination, le chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, propose à la place des approches actuelles, qui ont montré leurs limites, de fixer les candidats à la migration dans leur terroir par des projets intégrateurs.



Le président tchadien devait ensuite appeler tous les pays qui subissent la pression migratoire à une véritable coopération multilatérale, basée sur le respect mutuel, à l’effet de bâtir un monde où chaque humain peut réaliser, chez-lui, ses rêves dans la dignité et la quiétude. Une séance photo est organisée après ces deux panels, pour immortaliser la tenue de ce forum en terre libyenne, avant les délibérations à huis clos.