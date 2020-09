Prestation de serment du président de la Banque africaine de développement, Akimwumi Adesina : les chefs d’État africains saluent un dirigeant visionnaire, engagé pour la cause du continent

Plusieurs chefs d’État africains ont participé, mardi 1er septembre, à la cérémonie de prestation de serment du président du Groupe de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/), Akimwumi Adesina, réélu jeudi 27 août pour un second mandat de cinq ans.

Au total, cinq chefs d’État africains ont assisté à cette cérémonie, qui se déroulait de façon virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19. Il s’agit des présidents du Rwanda, Paul Kagamé, de Guinée, Alpha Condé, du Congo, Denis Sassou N’Guesso, du Libéria, Georges Weah, et de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Les anciens président et vice-président du Nigéria, Goodluck Jonathan (2010-2015), dont Akinwumi Adesina fut ministre de l’Agriculture, et Atiku Abubakar (1999-2007), ont également assisté à la cérémonie aux côtés de hauts responsables d’institutions panafricaines, dont l’Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, et des communautés économiques régionales (CER). Des représentants gouvernementaux, des ambassadeurs et les gouverneurs et administrateurs de la Banque africaine de développement ont assisté à cette cérémonie présidée par le ministre des Finances du Ghana, Kenneth Offori-Attah, nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Banque et dont le pays accueillera les prochaines Assemblées annuelles en mai 2021.

Réélu pour un second mandat de cinq ans à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement, le président Adesina a recueilli la totalité des voix des représentants des 81 pays membres régionaux et non régionaux membres de l’institution. Ce vote, qui s’est déroulé de façon virtuelle, est une première dans les annales de la Banque.

« Le président Adesina a dirigé la Banque avec intégrité et vision ces cinq dernières années, avec des initiatives personnelles réussies dans l’agriculture et l’éducation, a déclaré le président rwandais, Paul Kagamé. Le prochain mandat sera donc la suite du premier. Monsieur Adesina, vous avez notre soutien tout entier pour continuer à diriger la Banque pendant cette période de pandémie marquée par des difficultés mais aussi par des perspectives renouvelées pour notre continent. La Banque a joué un rôle clé et continue de s’assurer que les intérêts de l’Afrique sont défendus sur la scène internationale au cours de cette crise. Félicitations une fois de plus ! »

Le président guinéen, Alpha Condé, a salué en Akinwumi Adesina un homme engagé pour la cause de l’Afrique : « c’est avec un très grand plaisir que nous saluons le renouvellement du mandat de notre frère (Adesina) avec un score jamais égalé. Cela prouve son engagement pour l’Afrique et la confiance que les (pays membres) régionaux et non régionaux lui accordent. Je suis certain qu’il saura faire appliquer encore plus les cinq priorités qu’il a déterminées, notamment pour l’énergie. Nous sommes aussi très heureux de vous entendre parler de banque de développement pour les jeunes. En effet, la jeunesse constitue l’avenir de l’Afrique. Vous avez notre soutien, vous aurez toujours notre soutien ! Nous comptons sur vous pour que l’Afrique devienne le marché du monde. Merci beaucoup et bonne chance ! »

Pour sa part, le président du Libéria, Georges Weah, a félicité Akinwumi Adesina pour sa « réélection bien méritée. Le Libéria attend avec intérêt le partenariat que vous continuerez dans le cadre de votre deuxième mandat. Mon ami, votre réélection est le signe de la confiance renouvelée que l’Afrique et le monde vous accordent. Que Dieu vous bénisse dans vos activités ! »

L’ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan, a vanté les qualités de son ancien ministre de l’Agriculture. « Je voudrais commencer par féliciter Monsieur Adesina pour être entré dans l’histoire et pour les actions réalisées au cours des cinq années de son mandat. Je crois que pendant son deuxième mandat, il fera encore mieux. Il a travaillé avec moi comme ministre de l’Agriculture, je sais de quelle étoffe il est fait et je suis convaincu qu’il ne décevra pas les actionnaires. Félicitations ! »

