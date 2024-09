ACTUALITES Principales différences entre les délits d'initiés légaux et illégaux

- 5 Septembre 2024





Le « délit d'initié » peut évoquer des images de personnalités puissantes de Wall Street se livrant à des pratiques illégales ; cependant, tous ceux qui négocient sur la base d’informations privilégiées enfreignent la loi. Les délits d'initiés légaux et réglementés sont essentiels au maintien de l'efficacité et de l'intégrité des marchés financiers, tandis que les formes illégales peuvent avoir de graves répercussions, notamment des peines d'emprisonnement et des amendes substantielles. Immediate Avage 360 vous guide dans la compréhension des nuances entre les délits d'initiés légaux et illégaux grâce à des conseils d'experts en conformité.

Nature des informations utilisées

Un délit d'initié se produit lorsque des individus négocient sur des informations confidentielles et non publiques qui leur confèrent un avantage injuste par rapport à d'autres traders et investisseurs. Un tel comportement frauduleux peut entraîner des amendes, la restitution des bénéfices et même des peines de prison pour les commerçants se livrant à ce type d'activité commerciale.



En vertu de la loi fédérale, les personnes qui n'ont pas le droit de tirer profit des informations confidentielles relatives aux sociétés cotées en bourse sont appelées initiés et peuvent inclure les dirigeants, les administrateurs et les principaux actionnaires d'une société. Les procureurs fédéraux peuvent poursuivre au pénal ou au civil toute personne trouvée en train d’échanger ce type de données.



Les personnes qui ont connaissance de fusions ou d'acquisitions d'entreprises avant leur annonce peuvent être reconnues coupables de délit d'initié. Cette forme de commerce, connue sous le nom de délit d'initié, se produit lorsqu'un individu fournit des informations confidentielles à un autre (le « tippee ») qui échange ensuite illégalement ces informations. Les deux parties peuvent être tenues responsables de telles activités.



Les procureurs fédéraux peuvent accuser des individus de délit d’initié en utilisant la théorie de la responsabilité pour détournement de fonds. Ce concept a été validé pour la première fois dans l'affaire SEC contre Materia lorsque le tribunal a déterminé qu'un employé qui avait pris connaissance d'une éventuelle prise de contrôle de son imprimerie et qui avait ensuite négocié sur la base de cette information avait violé son devoir de loyauté envers son employeur.

Intention et conscience de la légalité du commerce

Un délit d'initié se produit lors du commerce illégal d'informations non publiques et peut entraîner des amendes ou des peines de prison pour ses participants. Les délits d'initiés violent les obligations fiduciaires dues aux actionnaires par les dirigeants ou les administrateurs de la société et donnent aux participants un avantage injuste par rapport aux investisseurs ordinaires.



L'une des principales différences entre les délits d'initiés légaux et illégaux réside dans la conscience qu'a un individu qu'il possède des informations confidentielles lorsqu'il effectue des transactions. Par exemple, un avocat entendant son client pharmaceutique lui dire que l'un de ses médicaments les plus vendus pourrait voir ses revenus diminuer pourrait vendre toutes les actions de Spectrum avant que cette nouvelle ne soit rendue publique - à la fois pour éviter des pertes et en tirer profit avant de devenir publique.



Cependant, si ce même avocat informait leur conjoint de la nouvelle et qu'ils effectuent tous deux des transactions sur cette base (évitant des pertes de 45 000 $), cela constituerait un délit d'initié et violerait les obligations fiduciaires dues aux employeurs.

Impact sur l’équité et l’intégrité du marché

Les délits d'initiés illégaux sont pris très au sérieux par les organismes de réglementation et peuvent entraîner de lourdes amendes, la restitution des bénéfices, voire des peines de prison. Les délits d’initiés portent atteinte à l’intégrité et à l’équité des marchés, principes fondamentaux des systèmes financiers mondiaux ; créant des conditions de concurrence inégales pour les investisseurs tout en sapant la confiance dans les marchés – les marchés fonctionnent mieux lorsqu'ils reflètent toutes les informations publiques dont ils disposent.



Un avocat qui prévoit qu’une société pharmaceutique va connaître une baisse de ses revenus ou voir l’un de ses principaux médicaments mal performer peut vendre ses actions avant l’annonce publique de cette nouvelle et éviter de subir une perte de 45 000 $. Toutefois, si ces informations étaient partagées entre amis à des fins lucratives, cela constituerait un « tuyau » qui violerait les lois de la Securities Exchange Act et pourrait même entraîner une peine de prison pour l'avocat impliqué.



Les enquêteurs fédéraux se rendent souvent au domicile de personnes soupçonnées d'avoir enfreint la loi pour recueillir des preuves de délits d'initiés illégaux, interrogeant des courtiers en valeurs mobilières, des employés de l'entreprise et des témoins pour déterminer si quelqu'un a eu accès à des informations importantes non publiques et a effectué des transactions illégales sur celles-ci. C’est pourquoi une surveillance efficace, incluant un vigilance de la part des initiés eux-mêmes, est cruciale pour détecter les violations.







