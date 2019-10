Prise de fonction de Son Excellence Monsieur Philippe LALLIOT, nouvel Ambassadeur de France au Sénégal

S.E.M. Philippe Lalliot, nouvel Ambassadeur de France au Sénégal, a remis ses lettres de créance à S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, ce 8 octobre 2019.

Né en 1966, le nouvel Ambassadeur de France au Sénégal a débuté sa carrière à la direction des Affaires juridiques du Quai d’Orsay avant d’être mis à disposition des services du Premier ministre.

Il a successivement occupé les postes de Premier secrétaire à Washington puis de Deuxième conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles avant de revenir au Quai d’Orsay en tant que Chargé de mission auprès du Secrétaire général.

Philippe Lalliot a également occupé les fonctions de Consul général de France à New York, de Directeur de la communication et de la presse, Porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, et d’Ambassadeur, Délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO.

Il était jusqu’à présent Ambassadeur de France auprès du Royaume des Pays-Bas et Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

Ancien élève de l'École Nationale d’Administration (ENA) et de l'École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, il est agrégé de sciences économiques et sociales. Titulaire d’un DEA en sciences administratives et d’un DEA en littérature française, il est également lauréat de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. Il a été maître de conférences à l’IEP de Paris et à l’ENA.

S.E.M. Philippe Lalliot a été élevé aux grades de Chevalier de la Légion d’Honneur et de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.

ll est marié et père de trois enfants.