Prix Anzisha 2020 : Lancement de l’appel à candidatures et celebration de la 10e édition

Le Prix Anzisha (AnzishaPrize.org) – la récompense la plus prestigieuse assortie de la meilleure bourse d’Afrique pour les très jeunes entrepreneurs africains – est ravi d’annoncer aujourd’hui que l’appel à candidatures 2020 est ouvert. Chaque année, le Prix sélectionne 20 entrepreneurs africains âgés de 22 ans ou moins, dont chacun a une chance d’empocher une part d’une cagnotte de 100 000 dollars. Le grand gagnant du Prix reçoit 25 000 dollars, le second 15 000, et le troisième 12 500. Chaque finaliste reçoit 2 500 dollars.

Outre cette récompense en espèces, les jeunes entrepreneurs sélectionnés rejoindront les 120 lauréats précédents et deviendront des boursiers Anzisha, ce qui leur permettra de recevoir un soutien sous la forme de conseils aux entreprises et de services de coaching fournis par une équipe d’experts des affaires. Ils auront également accès au Young Entrepreneurs Fund, un fonds catalyseur complémentaire destiné à renforcer la crédibilité des très jeunes entrepreneurs grâce à l’investissement.

« Les dix années écoulées ont été un voyage passionnant en compagnie des entrepreneurs les plus jeunes et les plus brillants du continent. Avec le soutien de partenaires clés et d’acteurs qui partagent notre vision, nous avons pu soutenir et récompenser de jeunes entrepreneurs qui symbolisent la diversité de l’Afrique, de jeunes patrons qui s’attaquent au chômage des jeunes avec une énergie et un courage d’adultes accomplis », déclare Melissa Mbazo-Ekpenyong, directrice adjointe du Prix Anzisha.

Pour fêter cette fructueuse décennie, le Prix Anzisha a prévu cinq événements régionaux à travers le continent : en Afrique du Sud, au Maroc, au Nigéria, au Sénégal et au Kenya. Ils termineront en octobre avec le Forum du Prix Anzisha à Nairobi, au Kenya, où les gagnants de l’édition 2020 seront proclamés. Chaque événement est conçu pour stimuler le débat sur l’entrepreneuriat parmi les jeunes et réunir les principaux acteurs du monde de l’entrepreneuriat pour les encourager à soutenir ces jeunes entrepreneurs.

« Le Prix Anzisha est devenu un programme holistique et complet qui célèbre, soutient et défend les intérêts des jeunes créateurs d’emplois en Afrique, explique Daniel Hailu, responsable régional des programmes pour l’Afrique orientale et australe de la Mastercard Foundation. L’objectif essentiel de la stratégie Young Africa Works de la Mastercard Foundation consiste à tracer pour les jeunes entrepreneurs une voie concrète pour l’apprentissage et la réussite, et nous encourageons les jeunes entrepreneurs, et en particulier les jeunes femmes, à présenter leur candidature. »

Les jeunes entrepreneurs africains âgés de 15 à 22 ans qui dirigent une entreprise génératrice d’emplois sont invités à postuler avant le 31 mars 2020. Les anciens lauréats du Prix comptent parmi eux Yannick Kimanuka ( http://bit.ly/2STVncc ), grande gagnante du Prix 2019 et entrepreneuse en éducation en République démocratique du Congo (RDC). Yannick a grandi au Nord-Kivu, une province orientale de la RDC déchirée par la guerre, où elle a observé l’effet du conflit sur les écoles de sa communauté ; elle s’est engagée à autonomiser les enfants en améliorant leur accès à une éducation de qualité. À l’âge de 20 ans, Yannick a fondé le KIM’s School Complex, une école maternelle et primaire qui vise à améliorer l’éducation des jeunes enfants de sa communauté.

Aujourd’hui, le programme Anzisha continue d’inspirer les jeunes gens et à les encourager à se tourner vers l’entrepreneuriat en tant que plan de carrière, et la suite s’annonce prometteuse. Pour résumer les dix dernières années du programme, le Prix Anzisha a choisi un mot de la langue Twi ghanéenne, « Sankofa », ce qui signifie « Nous avons la capacité de revisiter le passé et d’en tirer les connaissances et la sagesse dont nous avons besoin pour construire l’avenir » (http://bit.ly/3bKOeDS).

Les jeunes entrepreneurs sont invités à télécharger le guide de candidature ou à candidater pour le Prix à l’adresse : anzishaprize.org/apply.

Pour plus d’informations sur le Prix Anzisha, pour candidater, et pour nominer un jeune entrepreneur, visiter les pages web du Prix Anzisha :

Site internet : www.anzishaprize.org/apply

Facebook : www.facebook.com/anzishaprize

Si vous souhaitez participer aux événements régionaux Anzisha, veuillez faire part de votre intérêt pour le programme par écrit à l’adresse e-mail prize@anzishaprize.org. Le premier événement aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, le 3 mars 2020.

