MEDIAS Prix du journalisme sur la migration : le tchadien Ali Abdelkader Foulaty parmi les lauréats

Alwihda Info | Par APO - 10 Novembre 2021

L’OIM a publié la liste des lauréats du Prix du journalisme sur la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, édition 2021. Le concours rend hommage aux journalistes qui mettent en exergue les multiples aspects de la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, en français et en anglais.

À l’issue de la cérémonie virtuelle du Prix du journalisme sur la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, édition 2021 qui s’est tenue ce mercredi, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) publie la liste des principaux lauréats.



Faire un choix restreint parmi les meilleurs articles et reportages de l’année est une tâche difficile et teintée sans doute de subjectivité. Cependant, le seul fait de pouvoir lire autant de bons articles est tout aussi enrichissant et gratifiant. D’ailleurs, c’est pour cette raison que le Prix vise à promouvoir les reportages de qualité sur des sujets liés à la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment la migration environnementale, la réintégration des migrants, la sensibilisation et les alternatives à la migration irrégulière.



Le concours rend hommage aux journalistes qui mettent en exergue les multiples aspects de la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, en français et en anglais. À la lumière des discussions pertinentes lors de la COP26, le lauréat Olatunji Olaigbe souligne dans son article l’impact du changement climatique sur les déplacements de populations et la manière dont la hausse des températures et la sécheresse au Nigéria ont été à l’origine de conflits liés à l’acquisition/l’accès aux terres, impactant les moyens de subsistance des agriculteurs et les obligeant ainsi à se déplacer. Par ailleurs, la santé mentale et la stigmatisation à laquelle sont confrontés plusieurs migrants de retour dans leur pays d’origine sont également mises en exergue dans l’article primé d’Innocent Duru. Les huit lauréats ont été annoncés lors de la cérémonie virtuelle du Prix, animée par Eleni Giokos, journaliste de CNN. Chaque lauréat a reçu une somme allant jusqu’à 1 250 dollars et un certificat de reconnaissance.



« Le rôle des journalistes dans la compréhension des différents aspects de la migration est crucial. La déconstruction des stéréotypes commence par le changement du narratif qui sous-tend le sentiment anti-migrant et se poursuit par la sensibilisation sur plusieurs aspects. La migration est bénéfique pour les migrants et les communautés d’accueil. Par conséquent, les récits liés à la migration doivent être précis, justes et équilibrés. C’est essentiel, car cela contribue à préserver la dignité des migrants », souligne Alpha Seydi Ba, responsable régional des médias et de la communication du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Liste des lauréats :



THÉMATIQUE : MIGRATION, ENVIRONMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE



Olatunji Olaigbe, journaliste nigérian de Vice Nigeria, pour son article en anglais « The Climate Crisis Is Driving Violent Conflicts Over Farmland »



Aly Abdelkader Foulaty, blogueur tchadien du réseau Mondoblog de RFI pour son article en français : « À cause des inondations, N’Djamena traverse des moments difficiles »



THÉMATIQUE : HISTOIRES DE RÉINTÉGRATION



Innocent Duru, journaliste nigérian de The Nations Newspaper, pour son article en anglais « Our battles with depression, stigmatisation after return from Libya »



Samuel Osei-frempong de Ghana News Agency pour son article en anglais « Catholic Relief Services offers renewed hope to returned migrants and at-risk migrant communities »



Hamidou Diop Amadou, Office de Radiodiffusion Télévision du Niger, pour sa pièce en français « Aneker L’espoir renaît »



THÉMATIQUE : SENSIBILISATION ET ALTERNATIVES À LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE



Oyinkansola Adule de TV360 (Nigéria) pour sa pièce en anglais « Labour Migration During a Pandemic »



Fatou Sagar Diop de Hebdomagazine (Sénégal) pour son article en français « Migration sud-sud : Opportunités et potentialités économiques en dérive »



Chinedu Ekeja, de KU Radio, pour sa pièce en anglais « Youth in Benin City, Nigeria are picking up skills »





