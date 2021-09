Production de 10 Gw d'énergie solaire au Sahel : le Tchad peaufine le projet avec ses voisins

"La réunion a pour objectif la validation de feuille de route de ladite initiative. Elle est une occasion propice pour échanger une fois de plus sur les mesures et actions pouvant insuffler un dynamisme nouveau aux activités, dans un cadre coordonné et fédérateur des efforts nationaux et de l'ambition régionale", rapporte le département ministériel.



Cette initiative de la Banque africaine de développement vise à produire une puissance solaire de (10 gigawatts d'énergie et fournir l'accès à l'électricité à 250 millions de personnes dans la zone du Sahel à l'horizon 2030.



Pour le ministre du Pétrole et de l'Energie, Oumar Torbo Djarma, "cette initiative qui vient appuyer les multiples efforts consentis par nos gouvernements respectifs a permis d'adopter les feuilles de route nationales, dont la mise en œuvre est en cours, et de soumettre une feuille de route régionale qui sera analysée".



Info Alwihda