Professionnelles du sexe : L’ONG AREV s’engage dans leur réinsertion en Côte d'Ivoire

L’ONG l’Association Renaissance Espoir de vie (Arev) ne ménage aucun effort pour aider les filles de joie. En effet, le plus vieux métier du monde, qu’est la prostitution est pratiquée par bon nombre de filles avec tous les risques et conséquences que cette activité lucrative parfois avilissante représente. Ainsi, Arev a décidé de voler au secours de ces filles publiques. Notamment celles d’Abidjan-Adjamé Bracodi, par une sensibiliser contre le VIH, le COVID-19, la prise en charge psychologique, puis la réinsertion à travers des activités génératrices de revenus.



Au cours d’une journée de sensibilisation qui s’est déroulée récemment, Sangaré Aboubacar président de ladite ONG, a indiqué qu’elle a pour objectifs : la recherche du bien-être, la sensibilisation et la réinsertion professionnelle des professionnelles du sexe.



Au nombre d’une cinquantaine, les filles de mœurs légères d’Adjamé Bracodi ont reçu au terme de la journée de sensibilisation, 50 sacs de riz, 50 cartons d’huile, 25 paquets de pâtes alimentaires, des paquets de préservatifs, 50 paquets de cache-nez, 25 cartons de gel hydro-alcoolique, puis des lave-mains.



Afin de les aider à abandonner ce métier, des ateliers de formations pour une autonomisation de ces professionnelles du sexe, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Lumière sont prévus pour très bientôt.