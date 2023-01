Projet d'électrification du Tchad : la BAD investit 13 milliards FCFA pour Biltine, Bol et Bongor

L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès à l'électricité et la qualité de l'énergie fournie pour répondre à la demande croissante d'électricité (environ 5% par an) dans les zones défavorisées du pays. Il vise également à augmenter la capacité de production d'énergie électrique propre et durable, notamment dans les villes de Biltine, Bongor et Bol, et de réduire les coûts de production dans certaines localités.



Le projet permettra également d'acquérir et d'installer des équipements informatiques pour la gestion à distance de la distribution et d'interconnecter douze centres secondaires de production d'électricité pour améliorer la qualité de la facturation et du recouvrement.



En outre, le projet contribuera à renforcer les capacités de la Société nationale d'électricité (SNE) et des autres acteurs du secteur énergétique (agence de régulation, Ministère de l'énergie). Le partenariat a été accueilli favorablement par Dr Ramatou Mahamat Houtouin, qui a félicité les efforts de la BAD pour résoudre la crise énergétique au Tchad.



Ce projet s'inscrit également dans le cadre de l'initiative "Desert to Power", qui vise à accélérer le développement économique dans la région du Sahel à travers le déploiement à grande échelle de technologies solaires.