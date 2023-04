Projet gaz naturel liquéfié : le Congo rédige une nouvelle page de sa transition énergétique

Le coup d’envoi des travaux pour la construction de l'usine de prétraitement de gaz naturel Liquéfié de Pointe-Noire a été riche en couleurs et en sons. Saluant la vision du président Denis Sassou-N’Guesso de valoriser le gaz naturel, le directeur général d’ENI-Congo, a présenté l’importance du projet gaz naturel liquéfié pour le Congo, tout en soutenant que « les ressources naturelles du pays dépassent la demande intérieure en gaz. »



Le groupe ENI avait signé en décembre 2016, un accord-cadre visant le développement intégré et la monétisation du gaz produit dans le pays, conformément à trois orientations stratégiques d’accès à l’énergie, de développement local et de zéro torchage, dans les programmes de développement des découvertes de pétrole et de gaz.



Ainsi, le directeur général d’ENI Congo a reconnu que le projet gaz naturel liquéfié permettra au Congo d’atteindre l’objectif de zéro torchage. Il n’a pas manqué d’évoquer l’apport considérable de ce projet dans le développement économique de ce pays, qui dispose d’importantes réserves de gaz.



Pour sa part , le ministre congolais des hydrocarbures a mentionné que la production et la valorisation du gaz naturel sont pour ce siècle les seuls moteurs par excellence de la transition énergétique. Pour lui, Denis Sassou-N’Guesso est un visionnaire qui a eu raison de « croire en ce projet », par la prise d’un décret, en 2017, interdisant le torchage de gaz.



Aussi, le projet Congo gaz naturel liquéfié s’inscrit dans la vision écologique du président Denis Sassou-N’Guesso a-t-il renchérit, car il apporte une plus-value au développement économique du pays et se présente comme un pourvoyeur d’emplois. " Le projet Congo GNL est indispensable, en tant qu’il est un atout important pour faire aboutir le projet ambitieux du président Denis Sassou-N’Guesso de créer une structure de pétrochimie." A soutenu le ministre congolais.



A noter que, le projet GNL conduit par le groupe ENI, à coté d’autres initiatives concourant au même but, déployées par le pays la société chinoise Wing Wha, offre au Congo, des bonnes perspectives économiques.