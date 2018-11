Protection de la couche d'ozone : l'Assemblée nationale adopte une loi

Les députés ont adopté ce mardi 6 novembre 2018, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’amendement de Kigali du 15 avril 2016 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone.



Le texte a été adopté à 130 voix pour, 0 contre, et 12 abstentions. Il renforcera les contrôles sur le commerce des substances nuisibles, et permettra des appuis techniques et technologiques nécessaires aux pays mois avancés.



Parmi les différents types de gaz à effet de serre, l'hydrofluorocarbon est visé, a relevé le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar.