INTERNATIONAL QNB Group dévoile ses résultats financiers 2017

18 Janvier 2018



QNB Group, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), a annoncé les résultats pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2017.



Le profit net a augmenté de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13.1 milliards de rial qatari (3.6 milliards de dollars). Le total des actifs a atteint 811 milliards de rial qatari (223 milliards de dollars), en hausse de 13% par rapport à Décembre 2016, le plus haut jamais atteint par le Groupe.



Le Conseil d'Administration a recommandé à l'Assemblée Générale de distribuer un dividende en espèces de 60% de la valeur nominale de l'action (6.0 de rial qatari par action). Les résultats financiers pour l’exercice 2017 ainsi que la distribution des bénéfices sont soumis à l'approbation de la Banque Centrale du Qatar (QCB).



Le principal facteur de croissance de l'actif total résulte des prêts et d’avances qui ont augmenté de 12% pour atteindre 584 milliards de rial qatari (161 milliards de dollars). QNB Group a également augmenté ses dépôts clients de 16% pour atteindre 586 milliards de rial qatari (161 milliards USD) à partir de décembre 2016, portant le ratio prêts / dépôts de QNB Group à une réduction à 99.8% au 31 décembre par rapport à 102.7% en décembre 2016.



Le moteur de la productivité opérationnelle du Groupe génère des économies de coûts en plus de sources de revenus durables. Le ratio de productivité de QNB Group (ratio coût / revenus) a augmenté pour atteindre 29.1%, par rapport à 30.4% l'année dernière, ce qui est considéré comme l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région.



La politique prudente du Group en termes de provisionnement de perte des prêts et ses forts efforts de rétablissement ont contribué à réduire la charge de dépréciation nette sur le portefeuille de prêts de QNB au cours de l'année, démontrant ainsi la forte qualité des crédits de la base d'actifs principaux de la banque. Le stock de créances douteuses de l’ordre 1.8% au 31 décembre 2017 a également été observé de manière constante sur base annuelle, reflétant la bonne qualité de portefeuille de crédits et la gestion efficace de risque de crédit du Group. La politique conservative du groupe en matière de provisionnement a augmenté le ratio de couverture pour atteindre 112% au 31 décembre 2017.



Le total des capitaux propres a augmenté de 11% à partir de Décembre 2016 pour atteindre 79 milliards de rial qatari (22 milliards de dollars américains) au 31 Décembre 2017. Le profit par action enregistré est de l’ordre de 13.7 rial qatari (3.8 de dollars américains) par rapport à 13.1 rial qatari (3.6 de dollars américains) en Décembre 2016.

Le Ratio des Fonds Propres s’établit à 16.49% au 31 Décembre 2017, bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.



QNB Group a réussi à exploiter de nouveaux marchés pour ses besoins de financement stable à long terme en émettant des obligations Formosa en septembre 2017 dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) (bons à moyen terme) et a été inscrit à la Bourse de Taipei. Dans le cadre de ce programme, une tranche de 630 millions de dollars US a été émise avec une échéance de 30 ans, remboursable tous les 5 ans. L'émission d'obligations Formosa faisait partie de la stratégie en cours de QNB Group visant à assurer la diversification du financement et reflète également la confiance des investisseurs en la solide performance financière du QNB Group.

QNB Group dessert une clientèle de plus de 22 millions de clients et compte plus de 28 200 employés répartis dans 1 230 sites avec un réseau ATM de plus de 4 300 machines.









