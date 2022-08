Qatar : l'Emir a convié le PCMT et les politico-militaires après la signature de l'accord

L'Emir a souligné que l'Accord de paix de Doha en République du Tchad est une étape nouvelle et importante dans l'histoire du Tchad, informe Amiri Diwan.



L'Emir a expliqué que cet accord est une première étape qui ouvre la voie à un dialogue global de réconciliation nationale au Tchad, exprimant ses remerciements et sa gratitude au gouvernement tchadien et aux partis d'opposition tchadiens pour leurs efforts et leur souci de la réconciliation et donnant la priorité à l'intérêt national général. Il a appelé à cet égard toutes les parties au Tchad à adhérer à cet accord dans le but d'assurer la stabilité et la sécurité au Tchad.



Mahamat Idriss Deby et les représentants des partis d'opposition tchadiens ont exprimé leurs remerciements à l'Emir pour l'adhésion de l'Etat du Qatar aux négociations de paix tchadiennes, appréciant les bons offices de l'Etat du Qatar et son souci constant de maintenir la sécurité et la paix au Tchad et dans le monde.



La rencontre a réuni plusieurs officiels, ministres et hauts fonctionnaires et représentants d'organisations internationales.