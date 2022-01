Qatar : le chef de la diplomatie tchadienne à Doha

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Chérif Mahamat Zène est à Doha, au Qatar. Il s’est entretenu le 16 janvier avec cheikh Mohamed Bin Abdulrahman Al-Thani, ministre des Affaires étrangères du Qatar dans le cadre de l’interaction entre le Tchad et le Qatar pour la tenue du pré-dialogue avec les politico-militaires.



Le comité technique spécial a pris attache avec pas moins d'une vingtaine de mouvements politico-militaires.



Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a confirmé dans un entretien à Al Jazeera, que l'Émir du Qatar a accepté d'aider les parties tchadiennes dans le dialogue et la réconciliation. Ce pré-dialogue doit aboutir à un retour au pays des militants tchadiens en Libye et à leur désarmement.



​Le dialogue national inclusif débutera le 15 février prochain à N'Djamena.