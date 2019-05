Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole : Angola – Entretien de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères avec son homologue angolais (15 mai 2019)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, recevra aujourd'hui M. Manuel Domingos Augusto, ministre des relations extérieures d'Angola. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié entre nos deux pays institué par la déclaration conjointe du Président de la République et de son homologue angolais le 28 mai 2018.

Les ministres réaffirmeront leur volonté de poursuivre un dialogue étroit sur les questions de sécurité et de stabilité régionale en Afrique et de développer notre partenariat de défense.

Le ministre soulignera la volonté de la France de renforcer ses relations économiques avec l'Angola et de contribuer à la diversification de l'économie angolaise. M. Jean-Yves Le Drian rappellera notre souhait d'appuyer l'Angola pour le développement de filières pérennes et créatrices d'emplois et de valeur dans le domaine agricole, après la visite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à Luanda en avril dernier. Les ministres évoqueront le renforcement de notre coopération culturelle, scientifique et universitaire.