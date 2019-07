Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole – Soudan : accord entre le Conseil Militaire de Transition et l’opposition (5 juillet 2019)

Je salue l’accord annoncé hier à Khartoum entre le Conseil militaire de transition et l’opposition soudanaise. J’encourage les parties à le mettre en œuvre dans les plus brefs délais et à poursuivre les négociations sur les questions encore pendantes.

Je rends hommage à la maturité et au sens des responsabilités des Soudanais, ainsi qu’à la médiation de l’Union africaine et de l’Ethiopie qui a permis d’arriver à ce résultat.

Je forme le vœu que cet accord ouvre une nouvelle phase dans la transition au Soudan et mène le pays vers la stabilité.

La France se tient aux côtés des Soudanais pour les accompagner sur le chemin de la démocratisation, de la paix et du redressement économique.