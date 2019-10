Quai d’Orsay – Point de presse de la porte-parole

La France condamne avec la plus grande fermeté les récentes attaques contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Aguelhok et Bandiagara (le 6 octobre), les Forces armées maliennes et le contingent malien de la force conjointe du G5 Sahel à Mondoro et Boulkessi (le 30 septembre et […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...