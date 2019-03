Quai d’Orsay – Point de presse du porte-parole adjoint : Sahel

La France salue le lancement, à l’initiative du gouvernement danois, de consultations avec le parlement en vue d’une décision au second semestre 2019 sur une possible participation de l’armée danoise à l’opération Barkhane au Mali, à hauteur de deux hélicoptères de transport. La sécurité au Sahel reste un enjeu crucial pour la région comme plus […]

