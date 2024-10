Qualifications CAN 2025 : L’équipe du Tchad est au complet

L'équipe nationale du Tchad, les Sao, se prépare activement pour les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. La double confrontation face à la Zambie, prévue en octobre, est un événement majeur pour les Tchadiens.



Les 26 joueurs présélectionnés par l'entraîneur Kevin Nicaise Tatila ont répondu présents à la première séance d'entraînement. La séance a été axée sur des exercices de transmission, de duels et une opposition ouverte, permettant au staff technique d'évaluer les capacités individuelles et collectives des joueurs.



Ces matchs face à la Zambie sont cruciaux pour les Sao, qui cherchent à se qualifier pour la phase finale de la CAN.



Cette double confrontation s'annonce très décisive pour l'avenir de l'équipe nationale tchadienne. L'objectif principal des Sao est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire ou un match nul face à la Zambie pourrait leur offrir une belle opportunité de se rapprocher de cet objectif.



Une bonne performance lors de ces éliminatoires pourrait donner un coup de boost au football tchadien et attirer davantage de jeunes vers ce sport.



Une qualification pour la CAN permettrait aux Sao de bénéficier d'une visibilité internationale accrue et d'affronter les meilleures équipes africaines.



Pour espérer se qualifier, les Sao devront optimiser la cohésion de groupe. Un groupe soudé et motivé est essentiel pour réaliser de bonnes performances. Les joueurs doivent être en mesure d'exprimer tout leur potentiel sur le terrain. Le staff technique doit élaborer une stratégie de jeu adaptée à l'adversaire et aux forces de l'équipe. Le soutien des supporters et des autorités est indispensable pour motiver les joueurs.



En conclusion, les Sao ont l'opportunité de marquer l'histoire du football tchadien. Ces prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de l'équipe nationale. Il est à espérer que les joueurs sauront saisir cette chance et offrir aux supporters tchadiens de belles émotions.