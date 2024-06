Qualifications Coupe Monde 2026 : « Les Sao du Tchad auraient mérité mieux qu’une défaite (1-0) », FTFA

Dès l'entame, les Sao ont affiché une domination territoriale et une volonté offensive marquée. Ils se sont procurés plusieurs occasions de but, notamment par Marius Assebe et Amine Hiver, mais ont manqué de tranchant dans la dernière phase de l'attaque. La Centrafrique, procédant par contre-attaques rapides, a su exploiter une erreur défensive tchadienne à la 32ème minute pour ouvrir le score.



Malgré un sursaut d'orgueil en seconde période, les Sao n'ont pas réussi à concrétiser leurs situations offensives et à revenir au score. Le manque de réalisme et de précision dans le dernier geste ont été les principaux facteurs de leur inefficacité.



« Au vu de la physionomie du match, les Sao du Tchad auraient mérité mieux qu’une défaite (1-0). Dès l’entame du match, les Fauves de l'Oubangui se sont montrés dangereux au bout de la cinquième minute sur une occasion de but sauver par Allambatnan Gabin, sociétaire de Coton Sport de Garoua. Au fil du temps, les Sao ont pressé au point de faire douter l’adversaire et réduire l’espoir des supporters centrafricains, un peu plus nombreux que les Tchadiens dans les tribunes », a souligné sur son site, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA).



« Mais en dépit de ces occasions, aucune n’a été concrétisée par les attaquants tchadiens, Marius et Amine Hiver butent trois fois devant le gardien des Fauves Lembet Geoffrey pourtant éliminé sur tous les coups laissant sa cage vide », a regretté le FTFA.



Si la performance des Sao est encourageante par l'intensité et l'engagement affichés, le résultat final reste décevant. L'équipe devra impérativement corriger ses lacunes offensives et renforcer sa solidité défensive pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Le prochain match face aux Comores s'annonce décisif pour les Sao, qui n'auront plus le droit à l'erreur.



« La page de la Centrafrique étant tournée, place désormais à la rencontre Tchad vs Comores dans le cadre de la 4ème journée prévue le 11 juin prochain dans le même stade et même heure », a indiqué le FTFA.