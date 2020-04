INTERNATIONAL Quelle vie après le COVID-19 ?

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 13 Avril 2020

La branche des recherches de la Fondation, Dubai Future Research, et sa gamme de rapports offrent des informations capitales pour façonner un avenir meilleur après la propagation de l'épidémie mondiale, pour les Émirats arabes unis et le monde.

Dubai Future Foundation (DFF) a intensifié ses efforts pour faire face à la crise mondiale du COVID-19 en poursuivant ses recherches au profit de la société. La branche des recherches de la Fondation, Dubai Future Research, a lancé une série de rapports intitulés "La vie après COVID-19" qui se concentre sur les domaines les plus importants de la vie des gens et leur permet d'identifier les opportunités à venir, tout en présentant quelques implications à plus long terme.



Au-delà de trois mois, le nombre de cas infectés par le nouveau coronavirus a grimpé à plus d'un million de cas dans le monde. Et, alors que la pandémie continue de se propager, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a mis en place une série de mesures visant à réduire et à empêcher sa propagation.



Dans son engagement à soutenir les efforts exercés par les Émirats Arabes Unis pour lutter contre le COVID-19, La Fondation a décidé de fournir des rapports et une analyse des perturbations causées par le virus, et de donner un aperçu sur l'avenir des secteurs clés, y compris l'espace de travail, l'éducation et le commerce. En outre, l'entité vise à garantir que les organisations, les responsables gouvernementaux et les membres de la communauté ont accès à cette importante ressource pour mieux anticiper, s’orienter et réagir de manière proactive pour l'avenir.



COVID-19 présente une opportunité pour les gouvernements du monde arabe et du monde entier leur permettant de révolutionner et d'accélérer leurs efforts en fournissant des règlements, des directives et des plateformes appropriées pour s'adapter aux changements prévus. Outre leur soutien au gouvernement des Émirats Arabes Unis, les rapports, grâce aux propositions et à la mise en œuvre de certains règlements et politiques, fourniront également des solutions à court et à long terme qui peuvent être adoptées par des organisations des secteurs public et privé à Dubaï et dans le monde.



La série de documents de recherche continuera d'être publiée à intervalles réguliers jusqu'à ce que la pandémie du COVID-19 s'apaise. Accompagnant ces informations, DFF créera des plateformes et des discussions en ligne pour fournir plus d'informations et d'opportunités pour parvenir à interagir avec des experts. Pour de plus amples informations sur Dubai Future Research et des rapports sur la vie après COVID-19, veuillez consulter le site électronique de la Fondation sur https://www.dubaifuture.gov.ae/publications/.





