AFRIQUE

RCA : 11e Comité Stratégique DDRR/RSS/RN Présidé par le Président Touadéra


Alwihda Info | Par - 11 Octobre 2025


Le 11e Comité Stratégique DDRR/RSS/RN (Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement / Réforme du Secteur de la Sécurité / Relèvement National) s'est tenu ce vendredi 10 octobre 2025 à Bangui, sous l'autorité du Président de la République, le Professeur Faustin Archange Touadéra.


  Cette rencontre de haut niveau, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation Nationale (APPR-RCA), visait à faire le point des actions menées par le gouvernement et ses partenaires.

 
Elle a réuni :
  • Le Gouvernement centrafricain.
  • Des représentants des groupes armés.
  • Des institutions nationales (dont l'UEPNDDRR).
  • Les Partenaires internationaux.
 

Appréciation et Appel du Président

 
Le Président Touadéra a salué l'évolution positive du processus, marquée par la consolidation de la paix, de la sécurité, et le respect des engagements par les parties prenantes.

 
Il a appelé tous les acteurs à s'impliquer davantage, déclarant : « Nous avons le devoir ensemble de restaurer la confiance, l’unité nationale durablement retrouvée, de promouvoir le dialogue inclusif, de rechercher des solutions politiques durables pour bâtir un avenir commun, de cohésion sociale et de vivre ensemble. »
 

Avancées Significatives du Processus de Paix

 
Des avancées notables ont été enregistrées dans le processus de désarmement et de dissolution des groupes armés en République Centrafricaine :
  • Désarmement : Plus de 10 000 rebelles ont été désarmés.
  • Collecte d'Armes : 30 000 armes de tout calibre ont été collectées auprès de la population civile par le gouvernement et ses partenaires.
  • Dissolutions de Groupes :
    • 11 groupes armés sur les 14 signataires de l’APPR ont déjà dissous leurs mouvements.
    • Deux autres (l’UPC et les 3R) sont en phase de dissolution complète selon l’Accord de N'Djamena.
    • Seul le FPRC de Noureddine Adam n’est pas encore revenu dans ce processus de paix.
Peter Kum
