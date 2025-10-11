RCA : 11e Comité Stratégique DDRR/RSS/RN Présidé par le Président Touadéra

Le Gouvernement centrafricain.

Des représentants des groupes armés.

Des institutions nationales (dont l'UEPNDDRR).

Les Partenaires internationaux.

Appréciation et Appel du Président

Avancées Significatives du Processus de Paix

Désarmement : Plus de 10 000 rebelles ont été désarmés.

Collecte d'Armes : 30 000 armes de tout calibre ont été collectées auprès de la population civile par le gouvernement et ses partenaires.

Dissolutions de Groupes : 11 groupes armés sur les 14 signataires de l’APPR ont déjà dissous leurs mouvements. Deux autres (l’UPC et les 3R) sont en phase de dissolution complète selon l’Accord de N'Djamena. Seul le FPRC de Noureddine Adam n’est pas encore revenu dans ce processus de paix.



Le Président Touadéra a salué l'évolution positive du processus, marquée par la consolidation de la paix, de la sécurité, et le respect des engagements par les parties prenantes.Il a appelé tous les acteurs à s'impliquer davantage, déclarant : « Nous avons le devoir ensemble de restaurer la confiance, l'unité nationale durablement retrouvée, de promouvoir le dialogue inclusif, de rechercher des solutions politiques durables pour bâtir un avenir commun, de cohésion sociale et de vivre ensemble. »