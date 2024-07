RCA : Atterrissage difficile d'un avion des Nations Unies à Bangassou

Pour l'heure, les informations sur cet incident sont encore fragmentaires. On ignore le nombre de personnes à bord de l'avion, leur état de santé et les circonstances exactes de l'atterrissage difficile.



Les équipes de secours ont été dépêchées sur place pour évaluer la situation et prendre en charge les personnes concernées. Les autorités locales et les Nations Unies mènent actuellement une enquête pour déterminer les causes de cet incident.