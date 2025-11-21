RCA / BAYANGA : Le Président de la République visite le Parc National de Dzanga Sangha

Potentiel Exceptionnel et Félicitations Officielles

Cette visite a permis au Chef de l’État d’évaluer personnellement les gigantesques potentialités du Parc National de Dzanga Sangha, riche en espèces protégées, notamment les éléphants, et doté d’une faune verdoyante.







Interviewé à l’issue de sa visite de ce site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA a exprimé son plaisir et sa joie.







Le Chef de l'État a chaleureusement félicité le personnel des Aires Protégées de Dzanga Sangha, ainsi que les responsables du WWF et les autres partenaires pour leur travail essentiel de préservation de ce Parc national unique au monde.

