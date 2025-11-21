RCA / BAYANGA : Le Président de la République visite le Parc National de Dzanga Sangha

Potentiel Exceptionnel et Félicitations Officielles
Cette visite a permis au Chef de l’État d’évaluer personnellement les gigantesques potentialités du Parc National de Dzanga Sangha, riche en espèces protégées, notamment les éléphants, et doté d’une faune verdoyante.
Interviewé à l’issue de sa visite de ce site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA a exprimé son plaisir et sa joie.
Le Chef de l'État a chaleureusement félicité le personnel des Aires Protégées de Dzanga Sangha, ainsi que les responsables du WWF et les autres partenaires pour leur travail essentiel de préservation de ce Parc national unique au monde.
Engagement du Gouvernement et Appel aux Touristes
Le Président a réaffirmé l'importance capitale que le gouvernement accorde au développement de ce site.
Il a justifié la présence de la haute délégation (Président de l’Assemblée Nationale, Premier Ministre, Ambassadeur de l’Union Européenne, Directeur de l’Institut Pasteur) en déclarant :
« C’est un site unique au monde et nous devrions le mettre en valeur. Le gouvernement est très sensible à l’avenir de ce site et prendra des mesures nécessaires pour son développement et pour la préservation des éléphants qui y vivent. »
Le Chef de l’État a annoncé que le gouvernement, en collaboration avec la communauté locale et le personnel des Aires Protégées, s'engage à rendre le site plus accessible aux touristes. L'objectif est de mettre en valeur ce patrimoine unique en République Centrafricaine, abritant plus de 200 éléphants.
Il a encouragé les chercheurs et le personnel à poursuivre leur travail de préservation et a invité les touristes à venir massivement découvrir ces richesses.
Détails du Déplacement
Cette visite a nécessité des efforts physiques, le Président de la République et sa suite ayant bravé la forêt dense, traversé des rivières à pied et rencontré des obstacles naturels (insectes, faune sauvage) sur une longue distance.