Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA / BAYANGA : Le Président de la République visite le Parc National de Dzanga Sangha


Alwihda Info | Par - 22 Novembre 2025


Le Président de la République, Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, s’est rendu dans la matinée du 20 novembre à la Saline de Dzanga Sangha. Cette clairière marécageuse, située à près de 15 kilomètres du centre de Bayanga, est un lieu de regroupement et d’alimentation pour les espèces protégées.


RCA / BAYANGA : Le Président de la République visite le Parc National de Dzanga Sangha


 

Potentiel Exceptionnel et Félicitations Officielles

 

Cette visite a permis au Chef de l’État d’évaluer personnellement les gigantesques potentialités du Parc National de Dzanga Sangha, riche en espèces protégées, notamment les éléphants, et doté d’une faune verdoyante.

 

Interviewé à l’issue de sa visite de ce site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA a exprimé son plaisir et sa joie.

 

Le Chef de l'État a chaleureusement félicité le personnel des Aires Protégées de Dzanga Sangha, ainsi que les responsables du WWF et les autres partenaires pour leur travail essentiel de préservation de ce Parc national unique au monde.





 

Engagement du Gouvernement et Appel aux Touristes

 

Le Président a réaffirmé l'importance capitale que le gouvernement accorde au développement de ce site.

 

Il a justifié la présence de la haute délégation (Président de l’Assemblée Nationale, Premier Ministre, Ambassadeur de l’Union Européenne, Directeur de l’Institut Pasteur) en déclarant :

« C’est un site unique au monde et nous devrions le mettre en valeur. Le gouvernement est très sensible à l’avenir de ce site et prendra des mesures nécessaires pour son développement et pour la préservation des éléphants qui y vivent. »


RCA / BAYANGA : Le Président de la République visite le Parc National de Dzanga Sangha



 

Le Chef de l’État a annoncé que le gouvernement, en collaboration avec la communauté locale et le personnel des Aires Protégées, s'engage à rendre le site plus accessible aux touristes. L'objectif est de mettre en valeur ce patrimoine unique en République Centrafricaine, abritant plus de 200 éléphants.

 

Il a encouragé les chercheurs et le personnel à poursuivre leur travail de préservation et a invité les touristes à venir massivement découvrir ces richesses.

 

Détails du Déplacement

 

Cette visite a nécessité des efforts physiques, le Président de la République et sa suite ayant bravé la forêt dense, traversé des rivières à pied et rencontré des obstacles naturels (insectes, faune sauvage) sur une longue distance.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/11/2025

Tchad : L’État tchadien échoue à protéger les victimes des affrontements entre éleveurs et agriculteurs (Rapport Amnesty)

Tchad : L’État tchadien échoue à protéger les victimes des affrontements entre éleveurs et agriculteurs (Rapport Amnesty)

Batha : L’Association Assa’ada renforce la scolarisation des filles en milieu rural Batha : L’Association Assa’ada renforce la scolarisation des filles en milieu rural 21/11/2025

Populaires

Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour Fournitures de Kits Solaires Domestiques (Projet PAAET)

21/11/2025

L'Émir du Qatar en visite officielle en RDC

21/11/2025

Congo : Le Président Denis Sassou lance la construction de la future agence de la BEAC à Dolisie

21/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter