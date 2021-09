RCA-Banque mondiale : signature de deux conventions de financement de 125 millions de dollars

Le président de la République de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera a présidé vendredi 17 septembre 2021, une réunion de travail avec le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, Ousmane Diagana. En visite de travail en RCA, la délégation de la Banque mondiale a eu des échanges fructueux avec le président de la République et son gouvernement au Palais de la Renaissance. Le président Touadera s’est aussi entretenu, durant plusieurs minutes, avec Ousmane Diagana.



Les deux hautes personnalités ont fait le tour d’horizon de la situation économique de la RCA et l’état du financement du développement dans ce pays, avant de décider du renforcement de leur coopération. Ensuite, le président centrafricain et son hôte ont procédé à la signature deux conventions : la première porte sur le financement du développement du capital humain. Ce projet va être financé sous forme de don, pour un montant de 50 millions de dollars, soit environ 27 milliards de FCFA sur cinq ans. La deuxième convention qui est financée à hauteur de 75 millions d’euros sur cinq ans, concerne le rétablissement des infrastructures et la connectivité.



Enfin, le président de la RCA et le vice-président de la Banque mondiale ont animé ensemble une conférence de presse, devant un parterre des journalistes de la presse nationale et internationale. Le président Touadera a, dans ses mots de circonstance, exprimé sa joie de voir la délégation de la Banque mondiale mener cette visite de travail dans son pays. Il a remercié cette institution internationale pour tout le précieux soutien qu’il ne cesse d’apporter à la République centrafricaine depuis plusieurs années. La RCA, dit-il, entretient de très bonne relation avec la Banque mondiale, grâce au travail qu’elle mène pour soutenir les projets de développement après la crise que militaro-politique qu’elle a connue.



La signature de ces deux conventions très importantes, poursuit-il, s’inscrit dans le cadre du soutien à la RCA dans son élan de reconstruction. Prenant la parole à son tour, le vice-président de la Banque mondiale a salué la vision du président Touadera en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans le pays. Il a reconnu et encouragé les efforts qui sont en train d’être menés par les autorités centrafricaines pour créer les conditions pouvant aboutir à la prospérité de la République centrafricaine.