RCA : Création de l'Union Politique « 100% Touadéra » par le Ministre de l'Élevage

Les membres fondateurs de cette association politique sont majoritairement des éleveurs originaires de diverses régions de la République centrafricaine. Au cours de la cérémonie de lancement, l'ancien Premier ministre centrafricain, Firmin Ngrebada, actuellement député de Boali, a souligné l'importance de la création de cette association. Il a également lancé un appel aux éleveurs afin qu'ils se mobilisent et se préparent activement à soutenir la candidature du Président Touadéra lors des prochaines élections présidentielles, dont la tenue est prévue en décembre 2025.





Il est pertinent de noter que cette initiative de création d'une association de soutien au Président met en évidence la volonté manifeste de certains ministres et de nombreux citoyens de la République centrafricaine de soutenir la candidature du Président Faustin-Archange Touadéra pour le prochain scrutin présidentiel.





À l'approche de ces élections cruciales, on observe une tendance croissante de personnalités et de groupements à exprimer leur soutien au Président Touadéra et à son orientation politique. La nouvelle association d'éleveurs, placée sous la direction du ministre de l'Élevage, Hassan Bouba, s'inscrit pleinement dans ce mouvement de soutien. La formation de telles associations témoigne de la confiance que les citoyens de la République centrafricaine placent en leur Président, de leur adhésion à sa ligne politique, et de leur détermination à lui confier à nouveau les rênes du pays.





Il est clair que les habitants du village de Bouboui et les membres de l'association « 100% Touadéra » se mobiliseront pour voter en faveur de leur Président, qu'ils perçoivent comme un gage d'avenir et de prospérité pour la République centrafricaine, plaçant ainsi le destin de leur nation entre ses mains. Pour rappel, l’Association politique « 100% Touadéra » a été officiellement lancée le samedi 12 avril, lors d’une cérémonie marquante orchestrée par son Coordonnateur, Hassane Bouba. Cette cérémonie s’est tenue à Djabarouna au village Bouboui situé à PK 45 route de Boali en présence nombreuses personnalités politiques et autorités locales, témoignant d’un soutien significatif à la vision du Président Faustin Archange Touadéra. Dans son discours pour la circonstance, le coordonnateur national de 100% Touadéra a expliqué que l’association a été créée en réponse aux efforts positifs de Touadera pour la nation.