RCA : Des femmes centrafricaines apportent leur soutien au Premier ministre alors que des membres influents du pouvoir exigent sa démission

Plus de 200 femmes centrafricaines se sont rassemblées à la Primature pour exprimer leur soutien au Premier ministre, malgré une pluie battante. Cet événement témoigne de la solidarité et de l'engagement de la société civile envers son leadership en cette période de turbulences politiques.



La dénonciation de Moloua par des membres influents du pouvoir souligne les tensions internes au sein du gouvernement, alors que le Premier ministre cherche à renforcer son autorité et à maintenir la stabilité dans le pays.



Ce geste de soutien des femmes centrafricaines marque une étape importante dans la dynamique politique actuelle, illustrant l'importance de l'engagement civique face aux défis gouvernementaux.