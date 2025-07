RCA : Des ministres tchadiens à Bangui pour concrétiser l'accord de paix

Leur mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix récemment signé à N'Djamena entre le gouvernement centrafricain et deux groupes rebelles majeurs : le Mouvement 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation), dirigé par Oumar Abdel Kader, dit "Sembe Bobbo", et l'UPC (Union pour la Paix en Centrafrique), dirigée par Ali Darassa.







Cet accord a été rendu possible grâce à la médiation du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad et Chef de l'État. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique a permis de rapprocher les positions des différentes parties, ouvrant ainsi la voie à un dialogue sincère pour la résolution du conflit.