RCA – Élections groupées de décembre 2025 : Le Haut Conseil de la Communication s’engage contre la montée des discours de haine et de désinformation





Les membres de la délégation sont venus présenter le chronogramme des élections groupées du 28 décembre 2025 et les difficultés auxquelles le HCC fait face pour remplir pleinement sa mission.





Pour la Vice-Présidente du Haut Conseil de la Communication, Madame Nelly France YAPANDE, au-delà de la mission confiée au HCC, notamment celle de garantir la liberté de presse et d’expression, cette institution a aussi pour responsabilité de former les journalistes et de sensibiliser les communautés à la base en cette période des élections où la montée des discours de haine et de désinformation n’est pas à négliger.





De tels dispositifs, dit-elle, permettent à la population d’aller vers des élections apaisées.



Elle s’est félicitée du soutien du Président de la République qui a encouragé les membres du HCC et apprécié le programme qu’ils lui ont présenté.



Le Chef de l’État dit apporter son soutien pour sa mise en œuvre malgré les difficultés de trésorerie du pays.



La rencontre s'est déroulée en présence du Ministre Conseiller en Communication, Porte-Parole de la Présidence, Monsieur Albert Yaloké MOKPEME.