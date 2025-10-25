Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA – Élections groupées de décembre 2025 : Le Haut Conseil de la Communication s’engage contre la montée des discours de haine et de désinformation


Alwihda Info | Par - 25 Octobre 2025


Une délégation du Haut Conseil de la Communication (HCC), conduite par son Président, José Richard POUAMBI, a été reçue en audience en fin de soirée du vendredi 24 octobre 2025, à la Cité des Chefs d’État par le Président de la République, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA.


RCA – Élections groupées de décembre 2025 : Le Haut Conseil de la Communication s’engage contre la montée des discours de haine et de désinformation


  Les membres de la délégation sont venus présenter le chronogramme des élections groupées du 28 décembre 2025 et les difficultés auxquelles le HCC fait face pour remplir pleinement sa mission.

 
Pour la Vice-Présidente du Haut Conseil de la Communication, Madame Nelly France YAPANDE, au-delà de la mission confiée au HCC, notamment celle de garantir la liberté de presse et d’expression, cette institution a aussi pour responsabilité de former les journalistes et de sensibiliser les communautés à la base en cette période des élections où la montée des discours de haine et de désinformation n’est pas à négliger.

 
De tels dispositifs, dit-elle, permettent à la population d’aller vers des élections apaisées.
 
Elle s’est félicitée du soutien du Président de la République qui a encouragé les membres du HCC et apprécié le programme qu’ils lui ont présenté.
 
Le Chef de l’État dit apporter son soutien pour sa mise en œuvre malgré les difficultés de trésorerie du pays.
 
La rencontre s'est déroulée en présence du Ministre Conseiller en Communication, Porte-Parole de la Présidence, Monsieur Albert Yaloké MOKPEME.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/10/2025

Tchad : les femmes, pierres angulaires de l’habitat et du développement communautaire

Tchad : les femmes, pierres angulaires de l’habitat et du développement communautaire

Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental) Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental) 24/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : Ashraf Syed appelle à l’éthique de l’IA et à une croissance inclusive pour les pays du Sud

24/10/2025

Côte d'Ivoire : Engagement pour une élection présidentielle paisible

24/10/2025

Tchad : vers la création d'une Banque islamique

24/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter